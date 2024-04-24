UNRWA, Gazze ve Batı Şeria için 1,21 milyar dolarlık acil yardım çağrısı yaptı

Kaynak: AA
UNRWA, Gazze ve Batı Şeria için 1,21 milyar dolarlık acil yardım çağrısı yaptı
Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Batı Şeria'daki işgali altında bulunan bölgelerdeki insani ihtiyaçları karşılamak için acil bir çağrıda bulundu.

UNRWA, bölgedeki benzeri görülmemiş insani krizi ele almaya ve Batı Şeria'daki artan şiddeti durdurmaya yönelik 1,2 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki savaşın yıkıcı etkileri ve Batı Şeria'daki şiddetin artışına dikkat çekerek, ajansın sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri sunma konusundaki kritik rolünü vurguladı.

Lazzarini, uzun süredir devam eden çatışmanın sona ermesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini ve UNRWA'nın artan insani ihtiyaçları karşılamak için daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki en büyük insani yardım kuruluşu olduğu ve milyonlarca Filistinliye barınma, gıda ve temel sağlık hizmetleri sunduğu vurgulanırken, İsrail'in son saldırılarında binlerce insanın öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Sivil altyapı ve yaşam alanlarının hedef alınmasıyla birlikte bölgedeki insani krizin derinleştiği belirtildi.

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