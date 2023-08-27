Unutkanlığa iyi gelen besinler neler? Hangi besinler unutkanlık için faydalıdır?

Unutkanlık problemi halk arasında çok sık rastlanan bir sorundur. Hafızayı güçlendirmek için önerilen rutinlerin arasında beslenmenin de eklenmesi gerekiyor. Uzmanlar unutkanlık için bazı besinleri öneriyor. Peki, unutkanlığa iyi gelen besinler neler? Hangi besinler unutkanlık için faydalıdır?

Unutkanlığa iyi gelen besinler neler? Hangi besinler unutkanlık için faydalıdır?

Unutkanlık için hafızanın güçlenmesine yardımcı bazı besinler mevcut. İbn-i Sina El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında hafızayı kuvvetlendirerek unutkanlığı iyi gelen bazı besinleri önermiştir. Peki, unutkanlığa iyi gelen besinler neler? Hangi besinler unutkanlık için faydalıdır?

Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilen bazı besinler, unutkanlık riskini azaltabiliyor

Unutkanlık problemi pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Ayrıca aşırı unutkanlığın temelinde vitamin eksiklikleri ve hormon dengesizlikleri de olabilir. Bunun yanı sıra yaşa ve farklı nedenlere bağlı olarak Alzheimer gibi sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak hafızayı kuvvetlendirebilen bazı besinler sayesinde, unutkanlık riskinin azaltılması sağlanabilir.

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UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BESİNLER NELER?

Hafızanın kuvvetlendirilmesi, unutkanlık riskinin azaltılmasında faydalı olabilir. Ayrıca hafızanın kuvvetlendirilmesi konusunda bazı besinler ön plana çıkabiliyor. Nitekim ceviz, unutkanlık sorununa karşı faydalı olarak biliyor.

Unutkanlık sorununa yararlı olabilen ceviz; omega-3 ve 6 yağ asitleri, fosfor, potasyum, kalsiyum ve demir açısından zengin olarak biliniyor. Ayrıca kuvvetli bir hafıza için tavsiye edilebilen ceviz, unutkanlık problemine karşı faydalı olabiliyor.

Yaban mersini ve yağlı balıkların unutkanlık problemine karşı faydalı olduğu söyleniyor.

İBN-İ SİNA'NIN UNUTKANLIK ÖNERİSİ

İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında hafızayı kuvvetlendirebilen besin önerilerinde bulundu. Nitekim İbn-i Sina'nın hafızayı güçlendirme konusunda tavsiye ettiği besinlerden biri zencefil olarak ön plana çıkabiliyor.

Zencefil: İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden önerdiği zencefil, sindirim sisteminin kolaylaşmasına faydalı olabiliyor. Ayrıca hafızanın kuvvetlendirilmesi konusunda da yararlı olabiliyor.

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