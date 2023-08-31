1 kaşığı bile unutkanlığa birebir hafızayı çelik gibi yapıyor. Anahtarın yerini sık sık unutuyorsanız dikkat

Editör: Naim Arıoğlu

Sık kullanılan eşyaların yerini unutmak hem sosyal yaşamı hem de iş hayatını olumsuz yönde etkilediği biliniyor.

Unutkanlık sorunu olan kişiler baharatlardan da faydalanabileceği bildirildi.

Uzmanlar, 1 kaşığıyla bile hafızayı güçlendirmeye yeten baharatı duyurdu.

İŞTE DUYANLARIN MUTFAKTAN EKSİK ETMEYECEĞİ O BAHARAT...

Uzmanı, güçlü bir hafıza için 3 farklı baharat tavsiye etti. Bunlardan birisinin de zerdeçal olduğu bildirildi.

Yapılan bir araştırma zerdeçalın içerisindeki bir maddenin beynin iyileşmesinde oldukça önemli bir rol oynadığını kanıtladı.

Öte yandan uzman isim, unutkanlık yaşayan kişilere safran ve kimyonu da tavsiye etti.

UNUTKANLIK HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında unutkanlık hastalığı yalnızca yaşlılarda görülüyor gibi bir kanı olsa da bu doğru bir kanı değildir. Her yaştan insanda farklı nedenlere bağlı olmak üzere unutkanlık hastalığı olabilir. Genç yaştaki insanların da unutkanlık hastalığı geçirme olasılığı vardır. Bazı durumlarda unutkanlık olağan görülebilir ve günlük nedenlere bağlanabilir ancak vitamin eksiklikleri veya hormon yetersizliklerinin sonucu olarak unutkanlık hastalığı ortaya çıkar. Bunun yanında ilerleyen yaşlarda nöropsikiyatrik hastalıklardan olan alzheimer ve demans da ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların en yaygın semptomlarının arasında unutkanlık ve ağır depresyon yer alır. Demans ve alzheimer hastalarının hayatlarını sürdürmesi oldukça zordur. Bu nedenle çevresindekiler ve aileleri bu hastaların hayatlarını kolaylaştırmak için özen göstermeleri gerekir. Unutkanlık hastalığının anlaşılabilmesi için hafıza kavramını da anlamak gerekir.

İnsan hafızası kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere ikiye ayrılır. Kısa süreli bellekte en fazla 6 ila 9 adet arasında bilgi işlenir. Bu bilgiler çok kısa olarak burada kalır ve herhangi bir kodlama ile uzun süreli belleğe alınmazsa unutulur. Kısa süreli bellekteki bilgiler kodlama ve tekrar ile olsa da uzun süreli belleğe alınamıyorsa bu unutkanlık hastalığını işaret eder. Ayrıca uzun süreli belleğe kaydedilen bilgilerin geri getirilmesi mümkün olmuyorsa bu da unutkanlık hastalığını işaret eder. Her iki hafıza sorunundan dolayı da unutkanlık ortaya çıkar.

UNUTKANLIK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Günlük yaşamdaki rutin aktivitelerin ve işlerin unutulması,

-Daha önce izlenmiş bir filmin, okunmuş bir kitabın, düşüncelerin veya bir başkasıyla yapılmış sohbetin unutulması,

-İş hayatında yapılması gereken işlerin unutulması ve aksatılması,

-Önceden birçok kez gidilmiş ve ziyaret edilmiş bir adresi unutma veya bulmakta zorluk çekme,

-Basit seçimlerde bile kararsızlık yaşama veya karar vermede zorlanma,

-Normalde ilgi çekici gelen şeylere karşı olan ilginin yitirilmesi ve hissislik,

-Yoğun depresyon,

-Anksiyete veya sinirlilik halidir.