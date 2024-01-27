İşte unutkanlığı unutturacak baharat. İbn-i Sina’nın 1000 yıl önceki reçetesinden çıktı

Hatice Özen
İşte unutkanlığı unutturacak baharat. İbn-i Sina’nın 1000 yıl önceki reçetesinden çıktı
İbn-i Sina’nın 1000 yıl önceki reçetesinden çıkan hardalın unutkanlığa iyi gelmesi dikkat çekti.

Orta Çağ İslam dünyasının en önemli hekim ve düşünürlerinden biri olan İbn-i Sina, Tıbbın Babası lakabıyla anılır. Sağlık alanında yazdığı eserler, günümüzde bile büyük ilgi görür.

Bu eserlerden biri olan "El-Kanun fi't-Tıb"da, zeka gelişimini destekleyen bir baharatın faydalarından söz eder. Bu baharat, özellikle öğrenciler için tavsiye edilir.

İbn-i Sina, unutkanlığın önlenmesine yardımcı olabilecek bir baharat olarak hardalı önermişti.

Hardal, aç karnına alındığında zekâyı artırabileceği iddia edilen bir baharattır.

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HARDALIN FAYDALARI NELERDİR?

-Hardal ısıttığı biliniyor

-Hardal boğaz ağrısını gidermesiyle dikkat çekti

-Hardal sırt ağrısını hafifletmesiyle ilgi odağı oldu

-Hardal sindirime yardımcı olduğu vurgulandı.

-Hardal hafif, besleyici ve yoğun olduğunun altı çizildi.

-Hardal enerji verdiği bildirildi.

HARDAL NASIL KULLANILIR?

Hardal, et yemekleriyle birlikte sıkça kullanılan bir baharat olmasının yanı sıra, patatesle de çok iyi giden bir lezzet kaynağıdır.

Patates salatasına veya kızartmasına hardal sosu ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Hardal, hamburger ve sandviçlerin de vazgeçilmez bir sosudur.

Ayrıca, hardal, Hint yemeklerinde ve vejetaryen tariflerde de sebzelerin aromasını artırmak için kullanılan bir baharattır.

Fasulye ve lahana gibi sebze yemeklerinde de hardal tozu kullanarak daha güçlü bir tat elde edebilirsiniz.

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