“Unutmayın!.. İnsanın çöküşü milletin çöküşüdür!..”

Kimin söylediği çok da önemli değil.

“Söylenenden biz nasıl bir ders ya da sonuç çıkarıyoruz” o önemli olmalı diyorum.

*

Çünkü söylenenler çok dikkat çekici anladığım kadarıyla…

Ayrıca da günümüzde kimsenin de aldırış ettiği, umursadığı yok!..

*

Sahi söylüyorum.

Dünyada belli grup insanlar, yine belli grup insanları, öyle veya böyle hipnoz ederek etkisi altına almışlar, istedikleri gibi kullanıyorlar.

*

Neden?

Çünkü biz ölümüne seviyoruz…

Ölümüne bağlanıyoruz…

Ölümüne takipteyiz…

Ve ölümüne vazgeçemiyoruz, her kimlerse bunlar ve her niyeyse!..

Birileri de bu yanımızı çözüyor ve kendince çok güzel taktikler geliştiriyor.

*

Hipnoz olan insanların ortak özelliği ise;

Az gelişmişlikleri.

Az okumuşlukları,

Hatta okumayışları…

Okumuş olsalar bile tek taraflı gelişmişliği…

Az düşünmeleri…

Az araştırmaları…

Az yorumlamaları…

Birine gereğinden fazla bağlanılması.

*

Elin oğlu bunu da keşfetmiş, diyor ki:

“Bir ülkeyi yok etmek için atom bombası ya da füzelere ihtiyaç yok.” diyor.

Bu kadar basitmiş yani!..

*

Onun okuma alışkanlığını yok et…

Düşünme…

Öğrenme…

Araştırma …

Şüphelenme veya şüpheci olma…

Yorumlamayı bilme alışkanlıklarını elinden al, önüne cep telefonu, aypet gibi oyuncakları ver, biraz da okkala yeter.

*

Ancak esas bomba yazının devamında:

“Ülkenin eğitim kalitesini ve ahlaki değerlerini düşürmek yeterlidir.” diyor.

*

Bir ülkeyi yok etmek için ne yapmak lazımmış anladık mı şimdi?

Ülkenin eğitim kalitesi ve bir de ahlaki değerlerinin kimyasını bozmak yeterliymiş.

*

Ahlaki değerler önemsizleştirilirse ne olurmuş?

Bakın ne olurmuş!..

“Hastalar; doktorların elinde ölür…

Adalet; hakimlerin elinde kaybolur…

Binalar; mühendislerin elinde çöker…

Para; ekonomistlerin elinde kaybolur…

İnsanlık; din adamlarının elinde yok olur” derken, dipnot olarak da:

“Unutmayın insanlığın çöküşü, milletin çöküşüdür.” demeyi ihmal etmemiş!..

*

Bu size mesela hangi ülkeyi hatırlatıyor.

Benim aklıma gelmedi!..

Bilemiyorum, sizin aklınıza geldi mi?

*

Adam hem daha ne desin ki?

Hastalar ölüyor…

Adalet kayboluyor…

Evler çöküyor…

Din elden gidiyor…

*

Örf adet geleneklerimize bir şey demiyorlar ama!..

Diyorlar mı?

Zaten bu kadar şey kaybolup gittiğinde geriye örf, adet, gelenek kalır mı bilmem!..

*

Ülkeme bakıyorum da eğitim ve ahlak nasıl, hangi durumdayız anlamaya çalışıyorum.

*

Üzgünüm!..

Çok üzgünüm!..