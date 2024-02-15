Yunus Arıkan
“Unutmayın!.. İnsanın çöküşü milletin çöküşüdür!..”
Kimin söylediği çok da önemli değil.
“Söylenenden biz nasıl bir ders ya da sonuç çıkarıyoruz” o önemli olmalı diyorum.
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Çünkü söylenenler çok dikkat çekici anladığım kadarıyla…
Ayrıca da günümüzde kimsenin de aldırış ettiği, umursadığı yok!..
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Sahi söylüyorum.
Dünyada belli grup insanlar, yine belli grup insanları, öyle veya böyle hipnoz ederek etkisi altına almışlar, istedikleri gibi kullanıyorlar.
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Neden?
Çünkü biz ölümüne seviyoruz…
Ölümüne bağlanıyoruz…
Ölümüne takipteyiz…
Ve ölümüne vazgeçemiyoruz, her kimlerse bunlar ve her niyeyse!..
Birileri de bu yanımızı çözüyor ve kendince çok güzel taktikler geliştiriyor.
*
Hipnoz olan insanların ortak özelliği ise;
Az gelişmişlikleri.
Az okumuşlukları,
Hatta okumayışları…
Okumuş olsalar bile tek taraflı gelişmişliği…
Az düşünmeleri…
Az araştırmaları…
Az yorumlamaları…
Birine gereğinden fazla bağlanılması.
*
Elin oğlu bunu da keşfetmiş, diyor ki:
“Bir ülkeyi yok etmek için atom bombası ya da füzelere ihtiyaç yok.” diyor.
Bu kadar basitmiş yani!..
*
Onun okuma alışkanlığını yok et…
Düşünme…
Öğrenme…
Araştırma …
Şüphelenme veya şüpheci olma…
Yorumlamayı bilme alışkanlıklarını elinden al, önüne cep telefonu, aypet gibi oyuncakları ver, biraz da okkala yeter.
*
Ancak esas bomba yazının devamında:
“Ülkenin eğitim kalitesini ve ahlaki değerlerini düşürmek yeterlidir.” diyor.
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Bir ülkeyi yok etmek için ne yapmak lazımmış anladık mı şimdi?
Ülkenin eğitim kalitesi ve bir de ahlaki değerlerinin kimyasını bozmak yeterliymiş.
*
Ahlaki değerler önemsizleştirilirse ne olurmuş?
Bakın ne olurmuş!..
“Hastalar; doktorların elinde ölür…
Adalet; hakimlerin elinde kaybolur…
Binalar; mühendislerin elinde çöker…
Para; ekonomistlerin elinde kaybolur…
İnsanlık; din adamlarının elinde yok olur” derken, dipnot olarak da:
“Unutmayın insanlığın çöküşü, milletin çöküşüdür.” demeyi ihmal etmemiş!..
*
Bu size mesela hangi ülkeyi hatırlatıyor.
Benim aklıma gelmedi!..
Bilemiyorum, sizin aklınıza geldi mi?
*
Adam hem daha ne desin ki?
Hastalar ölüyor…
Adalet kayboluyor…
Evler çöküyor…
Din elden gidiyor…
*
Örf adet geleneklerimize bir şey demiyorlar ama!..
Diyorlar mı?
Zaten bu kadar şey kaybolup gittiğinde geriye örf, adet, gelenek kalır mı bilmem!..
*
Ülkeme bakıyorum da eğitim ve ahlak nasıl, hangi durumdayız anlamaya çalışıyorum.
*
Üzgünüm!..
Çok üzgünüm!..
“Unutmayın!.. İnsanın çöküşü milletin çöküşüdür!..”
Her tarafımız teknoloji olsa ne yazar!.. Marka olsa ne yazar!..
Sadece anlamak istiyorum
Ah Sabah ah!..
İsterseniz sahip çıkmayın aşka!..
Benim hiç inanasım yok. Hani nerede?
Gücünüzün farkında olun!..
Sonuç itibarıyla; “Sen doğru ol, …” diyorum.
Devletten destek… Kurum’dan da hizmet beklemek…
Ne yazmak istedim ne yazdım!..
YUSUF