MHP'li milletvekilinden AKP'li başkanlara sert sözler. Cumhur İttifakı'nda Şanlıurfa krizi

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, katıldığı bir televizyon programında Cumhur İttifakı’nı derinden sarsacak iddialarda bulundu.

Şanlıurfa Eyyübiye’ye bağlı Uğurlu beldesinde vatandaşın içme suyu ve altyapı sıkıntısı çektiğini, Ancak AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un su ve altyapı sıkıntısına duyarsız kaldığını vurguladı.

Belediye başkanlarını aradığını ama ulaşamadığını belirten MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, konuşmasında şunları kaydetti:

ŞEHRE 20 KM YAKINDAKİ VATANDAŞ İÇME SUYU BULAMIYOR

“Ben sahayı adım adım dolaşan biriyim. Ben Uğurlu beldesine gittim. Bir yere oturdum. Bir kişi geldi ve ‘Bizde içme suyu yok’ dedi. Bende nasıl olur? Sen şehre 20 km yakındasın. Nasıl su olmaz. ‘Mahalleyi göstereyim’ dedi. Baktım, gerçekten de yok.

“ARADIM HİÇBİRİ CEVAP VERMEDİ”

Zeynel Abidin Beyazgül’ü aradım cevap vermedi. Mehmet Kuş’u aradım cevap vermedi. Şimdi arasınlar beni. Sonra onları gördüğümde beni bir daha aramayın dedim.”