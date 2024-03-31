Tunceli’de garip sonuç. Maçoğlu aday olmadı diye sandığa gitmediler. Bir ilçede seçim sonucu belli oldu

Kaynak: ODA TV
Tunceli’de garip sonuç. Maçoğlu aday olmadı diye sandığa gitmediler. Bir ilçede seçim sonucu belli oldu
Tunceli’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aday olmamasını seçmenler sandığa gitmeyerek protesto etti. Tunceli’de, son yılların en düşük katılımlı seçimi gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 yerel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemleri 16:00’da sona erdi. Tunceli’de oy sayımı devam ederken yavaştan sonuçlar da gelmeye başladı.

TUNCELİ'DE MAÇOĞLU PROTESTOSU!

Tunceli’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aday olmamasını seçmen sandığa gitmeyerek protesto etti. Tunceli’de, son yılların en düşük katılımlı seçimi gerçekleştirildi.

24 bin 617 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunceli merkezde vatandaşlar 81 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirdi. Saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken Tunceli’de, seçime katılımın düşük olması dikkat çekti. Öte yandan SOL Parti, Tunceli’nin Hozat ilçesinde seçimi kazandığını duyurdu.

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