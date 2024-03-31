Tunceli’de garip sonuç. Maçoğlu aday olmadı diye sandığa gitmediler. Bir ilçede seçim sonucu belli oldu

Tunceli’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aday olmamasını seçmenler sandığa gitmeyerek protesto etti. Tunceli’de, son yılların en düşük katılımlı seçimi gerçekleştirildi.