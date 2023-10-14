“Uşak halkı yarım yamalak projelerle kandırılıyor”

Karaoba burada gerçekleştirilen söyleşide şu ifadeleri kullandı:

“Her seçim öncesi Uşak Çevre yolunu gündeme taşıyorlar. Uşak halkımı kandırıyorlar? Uşak çevreyolu Leyla ile Mecnun kavuşmasını aratmayacak bir hikaye. Ne zaman seçim vakti gelse gündemden düşmeyen, yarım yamalak planlamalarla gündeme gelen Uşak güney çevreyolu…

Seçim vaadi olarak yolun belirli kısımlarını hizmete alıyorlar davullarla zurnalarla açıyorlar. Ziyaret etmeyen bakan, vali, milletvekili kalmıyor. İşin daha da acısı bu açılan kısımlar 3 ay içinde çöküyor ve hayati tehlike yaratıyor.

Uşak'ta birde ölüm kavşağı yapıldı. Gediz kavşağı projede olmamasına rağmen köprü yapılmadan açıldı. Devasa göbekte dönmek mümkün değil. Trafik ışığı yok. Tam anlamıyla ölüm kavşağı. Çevreyolu projesinin faaliyete geçmesi ile bölgede 5 yıldızlı oteller olacak hayali ile yola çıkanlar, 10 yıldır bitirilemeyen bir proje ile Uşak’ı baş başa bıraktılar.

Uşak ve Uşaklılar ölüm yolu değil vergilerimin karşıtlığı olarak söz verilen yolun yapılmasını istiyor. Uşak Banaz’da yarım yamalak bitirilen Banaz Çayı gibi terasları çöken işler istemiyor. Yarım yamalak sözler değil düzgün bitirilmiş projeler istiyor ve Uşak halkı hakkını alacak”