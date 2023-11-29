Yeniçağ Uşak Temsilcisi Hüseyin Demir yerinden bildiriyor ‘Uşaklıya eziyet ediliyor’

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, yılan hikayesine dönen Ankara-İzmir tren yolu ve Uşak hava limanı açılışına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeniçağ Uşak Temsilcisi Hüseyin Demir yerinden bildiriyor ‘Uşaklıya eziyet ediliyor’

Yeniçağ / Uşak / Hüseyin Demir

Karaoba, yapımı yılan hikayesine dönen hızlı trenle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ali Karaoba şunları söyledi:

Ulaştırma bakanı Uraloğlu müjde verdiğini söyleyerek hızlı tren hattının 2028'de değil de 2027'de açılacağını söyledi. Bu insanın aklıyla dalga geçmektir çünkü vatandaşımız bunu 2017 yılından beri bekliyor. Hızlı tren macerasının kronolojisine bakınca gördüm ki geçmişte verilen sözler de çok ilginç...

Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki "Müjde, 2025'de değil 2024'te açılacak" ondan önce 2014 yılına gidiyorsunuz "2017 yılında hızlı tren açılacak" daha sonra en geç 2020'de tamamlanacak dendi açıkçası bizim de kafamız karıştı. Bu kadar yalana gerek yok buradan açık ve net söylüyorum ne zaman teslim edilecek lütfen gecikmeli halkımızı kandırmadan cevap verin!

Artık seçim zamanları verilen vaatlerden bıktık gerçekten.

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"UŞAK'A İHANET EDİLİYOR"

İkincisi bakın Uşak Havalimanı hep zaten Zafer Havalimanı yapılırken yapılışında her yönüyle gölgesinde bırakılarak Uşak'a ihanet ediliyor. Uşak'ın halkına eziyet yapılıyor. Zafer Havalimanı yapılırken 1 milyon 132 bin yolcu garantisi verildi. Oysa havalimanından 32.000 yolcu uçuyor bunun adı hata değil bunun adı hırsızlık! Bunun parasını biz ödüyoruz...

"Uşak havalimanından uçuş niye yok?" sorduğumuzda cevap "zarar ediyor" oluyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Zararı boş verin 32 bin nerede 1 milyon 132 bin yolcu nerede, o zaman üç ayda bunun için ekleyin 32 bin yolculuğunuzu uçmadığını düşünün!

Uşak'ın ne suçu var Uşak halkının ne suçu var! Uşak vatandaşı vergi vermiyor mu? Neden 100 km öteye gönderiliyor? Kendi burnu dibindeki havalimanına gitmeyecek de zarar başlığı altında Zafer Havalimanı'na yönlendirilerek mağdur ediliyor. Hem vergi vereceksiniz hem yol parası vereceksiniz hem uçuş ücret ödeyeceksiniz...

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Ben buradan Sayın Valiye, Sayın Milletvekillerine, tüm bürokrasiye, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum lütfen Uşak Havalimanını açın, bu ticaretin önünü açar, geri dönüşümün önünü açar bakın Türkiye'de geri dönüşümde %73 Uşak'ta sağlanırken ulaşım olmazsa bu oranlar düşer, kalkındıramazsınız şehri...

İnsanlar günübirlik gelip buraya görüp gitmek isteyebilirler, ticaret için pazarlık için gidip gelmeyi her zaman tercih ederler... %73 Uşak'ta sağlanırken ulaşım olmazsa bu oranlar düşer.

Bu şeye benziyor kapının önünde bir araba var siz 100 km ileride bir arkadaşa vergisinde verdiğiniz bir arabayla 'beni götür' diyeceksiniz. Vergisini verdiniz mazotunu da pahalı ödeyip beni götür diyeceksiniz, benim aklım almıyor.

Bu havalimanını niye yaptınız kardeşim bu kadar personele niye maaş ödüyorsunuz kardeşim ben Uşak Havalimanından İstanbul'a uçmak istiyorum. Gerekirse diğer illere haftada iki günde olsa uçmak istiyorum kardeşim...

Bakanlar bu bölgeye gelince, indiği havalimanı burası... "Türkiye'nin en iyi pistlerinden bir tanesi" dediği hava limanı burası. Buranın Organize Sanayisi de çok gelişmiş bir şehir ve bunu hak etmiyor. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum 31 Mart geliyor. Biz yerel seçimleri kazandığımızda buranın açılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Açıncaya kadar da hiçbir platformda susmayacağız her yerde dile getireceğiz.

Zafer Havalimanı zarar ediyor diye bizim Uşak halkını cezalandırmaya kimsenin hakkı yok. Güzel Uşak'ı uçuramıyoruz bari vatandaşı hiç olmazsa uçakla uçuralım"

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