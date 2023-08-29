Uşak’ta cinayet zanlısı tutuklandı

Olay, 27 Ağustos'ta Aybey Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. ile aralarında para nedeniyle husumet bulunan Efrahim Bakan (38) yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada arabasından av tüfeğini alan M.Y, Efrahim Bakan’ı ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Efrahim Bakan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlı M.Y. ise Cinayet Büro Amirliğine teslim oldu. M.Y. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.