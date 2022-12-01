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Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam yapıldı

Uşak’ta son bir yılda ekmeğe 4.kez zam geldi. 230 gram ekmeğin fiyatı 5 TL oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:14
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Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam yapıldı. Ekmek 5 TL oldu

Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam yapıldı
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Uşak’ta 4 TL’den satılan 230 gram ekmek 5 TL’den satılmaya başlandı. 100 gram simidin fiyatı da 5 TL olduğu ve bu zammın da bugün yarın uygulanacağı öğrenildi.

Uşaklıların Mende ekmeği dediği somun ekmek fiyatlarında şimdilik bir değişiklik olmadı. 20 TL’den satılan 1100 gram Mende ekmeğine de 15 güne kadar zam gelebileceği öğrenildi.

Uşak’ta 2022 yılı 1 Ocak tarihinden itibaren 4 kez zam yapıldı. Yılbaşında 230 gram 2,5 TL’den satılırken Şubat ayında 3 TL, Nisan ayında 3,5 TL, 16 Haziran 2022 yılından itibaren 4 TL’den satılmaya başlanmıştı.

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamuller Esnaf Odası başkanı Zafer Kurnaz, zamlara gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi ve fırıncı esnafı olarak zam yapmayı kendilerinin de arzu etmediğini ama sadece doğalgaz ve enerjiye gelen zamları bile karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

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