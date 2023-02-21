Uşak'ta mağaza yangınında iş yeri sahibi öldü, 3 itfaiyeci dumandan etkilendi

(DHA)- Mağazanın bulunduğu binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu.



Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki, 'ucuzluk pazarı' olarak bilinen ve çeşitli türlerde çok sayıda ürünün satıldığı bir mağazasının depo olarak kullanılan bodrum katında çıktı. Dumanı fark eden mağaza çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mağazanın bulunduğu binada oturanlar tedbir amacıyla boşaltılırken, oksijen tüpü takarak mağazanın alt katına inen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.



İŞ YERİ SAHİBİ DEPODA MAHSUR KALDI



İtfaiye görevlileri yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, duman nedeniyle depoda mahsur kalan iş yeri sahibi Fuat Koyuncu da mağazadan çıkarıldı. Müdahale sırasında 3 itfaiye görevlisi de dumandan etkilendi. Yangın söndürülürken, mağazanın bodrum katında oluşan duman borular ve fanlar yardımıyla tahliye edildi.



Dumandan etkilenen Koyuncu, ve 3 itfaiye görevlisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Uşak Belediyesi İtfaiye Amiri Ramazan Duran, itfaiye erleri Muammer Şen ve Ahmet Çelik'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.