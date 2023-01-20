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Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Uşak’ta 50 yaşındaki Seyhan Ersöz, tarlasında kestiği meşe ağacının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:18
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Uşak’ta Seyhan Ersöz kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
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Olay, saat 17.00 sıralarında, Uşak merkeze bağlı Zahman köyünde meydana geldi. Seyhan Ersöz, tarlasında bulunan meşe ağacını kestiği sırada ağacın altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ersöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ersöz'ün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Kaynak: DHA)

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