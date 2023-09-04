Uşak’ta yağmur sonrası yollar göle döndü

Uşak’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yollar adeta göle döndü.

KAYNAK: İHA
Uşak’ta yağmur sonrası yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Uşak’ta beklenen yağış bazı mahallelerde akşam saatlerinde başladı.

aw023121-05.jpgYağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmur suları ile birlikte gelen toprak ve taşlar bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

aw023121-04.jpgPolis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkânlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan bazı esnaflar dadükkanlarını su basmaması için önlem aldı.

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