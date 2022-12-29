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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta, yolcu otobüsünde 1 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:57
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Uşak'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'dan kente gelen bir kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre takip edilen otobüs, otogara giriş yapınca ekiplerce durduruldu.

Polis, bagajdaki aramalarda M.T'ye ait çantada 1 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. (AA)

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