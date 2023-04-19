Üsküdar'da hatalı sollama dehşeti. Üç araba kafa kafaya çarpıştı

Üsküdar’da hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay Salı sabahı saat 04.00 sıralarında Üsküdar Paşa Limanı Caddesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yapan bir otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında şeridinde ilerleyen bir araç da zarar gördü. Üç aracın karıştığı kazada hatalı sollamaya neden olan aracın içindeki kişilerin yardımına diğer sürücü koştu. Kaza sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)