Üsküdar’ın farklı yüzleri sergisi açıldı

AA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılış etkinliğinde Hoca Ali Rıza'nın resim sanatının çok önemli bir ismi olduğunu, Süheyl Ünver gibi pek çok kişinin yetişmesine vesile olduğunu anlattı.

Türkmen, "Eğer bugün resim sanatından bahsedebiliyorsak, bunu onun dönemindeki asker ressamlara ve 1914 kuşağı dediğimiz hocamızın yetiştirdiği kuşağa borçluyuz." dedi.

Bir Üsküdar aşığı olan Hoca Ali Rıza'nın kabrinin de Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunduğunu aktaran Türkmen, "Çok ünlü bir ressam, çok büyük bir sanatkar. Usta ama olağanüstü bir mütevazilik, bir derviş meşreplik bir sabır abidesi adeta. Batılı ressamların, Batı dünyasının oryantalist ressamlarının Türk kültürüyle, Türk resim sanatıyla adeta hayalperest ve alaycı bakışlarına hem mütevazılığıyla bir duruş sergilemiş hem de resim sanatına olan gerçekçi yaklaşımıyla yaptığı eserlerle adeta meydan okumuştur. Bu da bizim için çok önemli ve kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da ressam Hoca Ali Rıza'nın resim tarihinde hakkında en çok konuşulan, yazılan, anılan ve en çok mutabakat sağlanan isimlerden biri olduğunu söyledi.

Kültürün ve sanatın arka planındaki zihniyet dünyasının önemine dikkati çeken Yılmaz, "Gelişmişliğin en önemli unsuru hiç şüphesiz ve tartışmasız bir şekilde kültürdür, sanattır, medeniyettir. Sizi asırlarca geriden alıp, asırlarca geleceğe taşıyacak olan sanatınızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hoca Ali Rıza Bey'in torunu Ahmet Cem Ener ise sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şöyle bir an düşündüm dedem aramızda olsaydı ne olurdu gibi, müthiş bir şey olurdu." dedi.

Dedesiyle hayattayken konuşma imkanı bulamadığını, imkan olsa bunu çok isteyeceğini ifade eden Ener, insan sevgisinin öne çıkarılması bakımından Hoca Ali Rıza'nın eserlerinin yaşatılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkmen, Hoca Ali Rıza Bey'in torunu Ener'e hediye takdim etti ve sergi açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

Akademisyen ve sanatçıların da arasında bulunduğu ziyaretçiler, açılış töreninin ardından sergiyi gezdi.