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Üst geçitteki sac kablo kanalı kamyonetin üzerine düştü

Büyükçekmece'de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu zarar gören sac kablo kanalı, bugün alt geçitten geçen bir kamyonetin üzerine düştü.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:18
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Üst geçitteki sac kablo kanalı kamyonetin üzerine düştü

Üst geçitteki sac kablo kanalı kamyonetin üzerine düştü
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Alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı ve belediye personelleri durumu elektrik şirketine bildirdi. Sac levhaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Dizdariye Mahallesi'ndeki dün meydana gelen olayda, alt geçitten geçmeye çalışan hafriyat kamyonu, alt geçitte sıkıştı. Hafriyat kamyonu alt geçidin üstündeki bariyerlere sabitlenen ve içinde elektrik kablolarının olduğu sac kablo kanalına da zarar verdi.

Çevredekilerin yardımıyla hafriyat kamyonu sıkıştığı yerden çıkarılırken zarar gören sac kablo kanalı ise öylece bırakıldı. Bugün saat 15.00 sıralarında ise, zarar gören sac kablo kanalı alt geçitten geçen 34 DPD 235 plakalı kamyonetin üzerinde düştü.

Levhaların bir kısmı ise alt geçidin yanındaki Büyükçekmece Gölü'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye personelleri durumu elektrik şirketine bildirdi. Sac levhaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay nedeniyle alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

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