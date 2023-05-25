Akılalmaz kaza! TIR üst geçidine çarptı, 11 yaşındaki kız çocuğu yola düştü

Konya’da bir TIR’ın kasasındaki sondaj makinesi yaya üst geçidine çarptı. Bu sırada üst geçidi kullanan F.K.Ç. (11) adlı kız çocuğu meydana gelen çökme nedeniyle 4,5 metreden yola düştü. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Akılalmaz kaza! TIR üst geçidine çarptı, 11 yaşındaki kız çocuğu yola düştü

Kaza, saat 16.32 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cengiz Uruç yönetimindeki 42 DJ 468 plakalı TIR'ın kasasında bulunan sondaj makinesi, Yaşar Doğu üstgeçidine çarptı.

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4,5 METRE YÜKSEKLİKTEN YOLA DÜŞTÜ

Bu sırada üst geçidi kullanan F.K.Ç. adlı kız çocuğu, kaza sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 4,5 metre yükseklikten yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hafif yaralanan F.K.Ç., ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Üst geçitten kopan parçalar, olay sırasında yolu kullanan başka araçlarda da maddi hasar oluşturdu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(Kaynak: DHA)

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