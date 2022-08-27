Benzine 1 lira 4 kuruşluk indirim geliyor. Salı gününden itibaren geçerli olacak

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorine önceki gece 87 kuruş zam gelmişti. Ancak, motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İKİ HAFTADA BEŞİNCİ ZAM

Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos'ta 95 kuruş, 26 Ağustos’ta 87 kuruş zam geldi.

Motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam geldi.

27 AĞUSTOS 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.

BRENT PETROL 100 DOLAR SEVİYESİNDE

Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.