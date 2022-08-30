Benzine gıdıcık indirim geldi: Bakın litre fiyatı kaç lira oldu

Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, pompaya zam olarak yansımaya devam ederken akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Art arda gelen zamlar sonrasında, dün akşam saatlerinde, benzine indirim yapılacağı tahmin ediliyordu.

Bugün (30 Ağustos Salı) beklenen indirim yapıldı. İndirim miktarı 1 lira 4 kuruş olarak pompaya yansıdı.

Sektör kaynaklarına göre ilerleyen günlerde benzinin litre fiyatının 20 TL’nin altına düşeceği tahmin ediliyor.

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş,

18 Ağustos'ta 77 kuruş,

20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş,

25 Ağustos’ta 95 kuru zam yapılmıştı.

GÜNCEL FİYATLAR

Petrol ofisindeki güncel