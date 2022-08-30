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Benzine gıdıcık indirim geldi: Bakın litre fiyatı kaç lira oldu

Motorin ve benzine gıdım gıdım indirim uygulamaya devam ediyor. Ağustos ayında peş peşe gelen zamlardan sonra, bu gece saat 00.01'den itibaren benzine 1 lira 4 kuruş indirim uygulandı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lira 13 kuruş oldu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 08:24
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Benzine 1 lira 4 kuruş indirim geldi

Benzine gıdıcık indirim geldi: Bakın litre fiyatı kaç lira oldu
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, pompaya zam olarak yansımaya devam ederken akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Art arda gelen zamlar sonrasında, dün akşam saatlerinde, benzine indirim yapılacağı tahmin ediliyordu.

Bugün (30 Ağustos Salı) beklenen indirim yapıldı. İndirim miktarı 1 lira 4 kuruş olarak pompaya yansıdı.

Sektör kaynaklarına göre ilerleyen günlerde benzinin litre fiyatının 20 TL’nin altına düşeceği tahmin ediliyor.

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş,

18 Ağustos'ta 77 kuruş,

20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş,

25 Ağustos’ta 95 kuru zam yapılmıştı.

GÜNCEL FİYATLAR

Petrol ofisindeki güncel 

 

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