Bu gece yarısı motorin almaya gidenler şok olacak

Brent petrolün 100.31 dolara yükselmesi, TL'nin dolar karşısında mum gibi erimesinin önüne geçilememesi akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor. Motorin fiyatına gelen peş peşe zamlar ile birlikte aldı başını gidiyor.

En son gelen zam ile birlikte 25 lirayı aşan motorin fiyatına yine bu gece yarısı 95 kuruş zam yapılması bekleniyor. Son dakika gelişmesi olamaması halinde yapılacak 95 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıtılacak. Motorinin fiyatı 26 TL'yi geçecek. Sürücülerin tek umudu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun zammı ertelemesi.

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha zam yapılmasının planlanması araç sahiplerini isyan ettirdi. Sürücüler "300 bin TL'lik aracı vergilerle 600 bin TL'ye aldık. Sonra yüksek yüksek vergiler ödemeye devam ediyoruz. Asgari ücretle kıyasladığımızda dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkelerin başında yer alıyoruz. Bu kadar zam akıllara zarar verecek türden" diyerek isyan ettiler.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.