24 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu gece yarısı motorin almaya gidenler şok olacak

Bu gece yarısı motorin almaya gidenler şok olacak

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor. Son yapılacak zam sonrası motorinin fiyatı 25 TL'yi aşacak. Zam haberini duyan araç sahipleri isyan etti.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:58
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:16
Takip Et

Doların yükselişi durdurulamıyor. Bu gece yarısı motorin almaya gidenler şok olacak. Bir haftada 3’üncü kez zamlanacak

Bu gece yarısı motorin almaya gidenler şok olacak
+
Aa
-

Brent petrolün 100.31 dolara yükselmesi, TL'nin dolar karşısında mum gibi erimesinin önüne geçilememesi akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor. Motorin fiyatına gelen peş peşe zamlar ile birlikte aldı başını gidiyor. 

En son gelen zam ile birlikte 25 lirayı aşan motorin fiyatına yine bu gece yarısı 95 kuruş zam yapılması bekleniyor. Son dakika gelişmesi olamaması halinde yapılacak 95 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıtılacak. Motorinin fiyatı 26 TL'yi geçecek. Sürücülerin tek umudu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun zammı ertelemesi.

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha zam yapılmasının planlanması araç sahiplerini isyan ettirdi. Sürücüler "300 bin TL'lik aracı vergilerle 600 bin TL'ye aldık. Sonra yüksek yüksek vergiler ödemeye devam ediyoruz. Asgari ücretle kıyasladığımızda dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkelerin başında yer alıyoruz. Bu kadar zam akıllara zarar verecek türden" diyerek isyan ettiler.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yeter
24.08.2022 13:19
Soygunculuk ve fırsatçılik. Ekonomi bilmeden kendini ekonomist zannedenler in saçma sapan uygulamalarinin cezasını biz çekiyoruz  
 
Sevilay
24.08.2022 12:44
Okul servis ücretleri kaça çıkacak acaba? Bu millet çocuğunun servis ücretini nasıl ödeyecek?  
 
muhalefet adam
24.08.2022 12:38
açık açık yazıyorum gelen zamlardan ötürü çok ta mutluyum daha da kötü olsa üzülmem zamanında bas bas bağırdım o yüzden hak ettiğinizi çekiyorsunuz. Dış mihrakların ilgiside yok bilin  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
1
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
2
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
3
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
4
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
5
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
6
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
7
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.