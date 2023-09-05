Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi. Ulay, bir süredir akciğer tedavisi görüyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Mehmet Ulay 81 Almanya’da vefat etti.

MEHMET ULAY KİMDİR?

1942 yılında İstanbul'da doğup Ankara'da büyüyen Mehmet Ulay, lise sonda İstanbul'a dönüp Kabataş Lisesi'nden mezun oldu.

1963 yılında Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı. 1969 yılında İngiltere'de Oldwick Theater'da görev aldı. 2 yıl sonra Türkiye'ye dönüp Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Daha sonra Almanya ve ABD'de tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Tekrar Türkiye'ye döndüğünde sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

Oynadığı tiyatro oyunları arasında Çalıkışu, Casablanca, Yalandan Kim Ölmüş, Sacco ile Vanzetti, Durand Bulvarı sayılabilir.

Sinemada ise Yıldızlara Bak, Çiçero, Daire, Emret Komutanım Şah Mat, Beyza'nın Kadınları gibi yapımlarda boy gösterdi.

Oynadığı diziler arasında ise Süper Baba, Kurtuluş, Küçük Besleme, Üvey Baba, Yarım Elma, Emret Komutanım, Ezel, Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hakan: Muhafız, Hükümsüz ve Seni Çok Bekledim sayılabilir. En son Mahkûm dizisinde rol almıştı.