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Muhlis Asan son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro galasında kalp krizi geçiren ve 40 gündür yoğun bakımda bulunan usta oyuncu Muhlis Asan, önceki gün hayatını kaybetti. 65 yaşında yaşama veda eden Asan dün son yolculuğuna uğurlandı. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:19
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Usta oyuncu Muhlis Asan son yolculuğuna uğurlandı

Muhlis Asan son yolculuğuna uğurlandı
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Usta oyuncu Muhlis Asan, dün öğle namazı sonrasında Şişli Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde  Asan’ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cezmi Baskın, Orhan Aydın, Sermiyan Midyat sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı.

Muhlis Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

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