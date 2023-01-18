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Ünlü oyuncu Muhlis Asan galada kalp krizi geçirdi

Usta oyuncu Muhlis Asan, ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Asan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:03
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Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Muhlis Asan galada kalp krizi geçirdi
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Usta oyuncu Muhlis Asan, Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin dün akşamki galasına katıldı.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"

Galada Asan, kendini iyi hissetmediğini belirterek "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Taksiyle ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutulduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı.

Muhlis Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.
 

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