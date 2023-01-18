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Çağla Şıkel ile Emre Altuğ hakkında şok iddia

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile boşanmıştı. Çift ayrılsa da çocukları için örnek bir dostluk göstermişti. Ancak iddialara göre eski eşlerin arası Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden bozuldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:26
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Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasında neler oluyor? Araya kara kedi girdi

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ hakkında şok iddia
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Son dönemde gittiği affetme ve şefkat seminerleriyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in bu değişiminin sırrı merak konusuydu. 

"YAŞANAN NE VARSA YÜZLEŞECEK GÜÇTEYİM"

Ünlü model, 44 yaşına bastığı gün de kurduğu şu cümlelerle hem kendine hem de birilerine sitem ediyor gibiydi: "Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla! Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün."
Ünlü modelin, bahsettiği kırgınlıklarından birinin de Emre Altuğ nedeniyle kaynaklandığı iddia edildi.

TAVRI RAHATSIZ ETTİ 

Takvim'in haberine göre; 2008 yılında evlendiği Altuğ ile evliliğini 2015'te bitiren Çağla Şıkel, iki çocuğu için eski eşiyle örnek bir dostluk sergiledi. Ancak ikili, son aylarda gerilim yaşadı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı. Dedikoduya göre eski eşinin kendisine karşı sergilediği sinirli tavır nedeniyle hayli kırılan Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydu.

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