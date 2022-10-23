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Biden’ın bu görüntüleri dünya gündemine oturdu! Sunucu da ne yapacağını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi. Öte yandan Biden'ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 02:04
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Biden’ın bu görüntüleri dünya gündemine oturdu! Sunucu da ne yapacağını şaşırdı

Biden’ın bu görüntüleri dünya gündemine oturdu! Sunucu da ne yapacağını şaşırdı
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ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi.

AA’nın aktardığına göre; sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, “Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var.” ifadelerini kullandı.

Biden, eşi Jill Biden’ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, “Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir.” dedi.

CANLI YAYINDA UYUKLADI

Öte yandan Biden’ın röportaj esnasında uyukladı. Sunucunun uyarısıyla kendine gelen Biden’ın o anları, sosyal medyada gündem oldu.

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