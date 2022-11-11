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Otobüse kafa atan adam viral oldu. Taş kafa olarak tanınıyor

Hindistan'da 'taş kafa' olarak bilinen bir adam otobüse kafa attı, otobüsün camı patladı. Sosyal medyada adamın otobüse kafa attığı video viral oldu. Olayda şahsın yaralanmadığı, otobüsün camının ise tuzla buz olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:56
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Otobüse kafa atan adam sosyal medyada viral oldu

Otobüse kafa atan adam viral oldu. Taş kafa olarak tanınıyor
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Hindistan'da bir adam, karşıdan gelen otobüsü gördükten sonra kendini hazırlayan kişi, pozisyonunu ayarladıktan sonra hızla gelen otobüsün ön camına kafa attı.

Hindistan'da geniş bir kesim tarafından "Taş kafa" olarak adlandırılan şahıs, son yaptığıyla herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

OTOBÜSÜN CAMINA KAFA ATTI

Söz konusu videoda, karşısından gelen otobüsü gördükten sonra kendini hazırlayan kişi, pozisyonunu ayarladıktan sonra hızla gelen otobüsün ön camına kafa attı.

Çarpışmanın ardından yere savrulan adam hiçbir şey olmamış gibi kalkıp, kafa attığı otobüsün şoför koltuğuna oturdu. Ön camı tamamen patlayan otobüste, sileceklerin de kullanılamaz hale geldiği dikkat çekti.

Yaşanan olaydan sonra yara almadığı görülen şahsın, şoför koltuğunda gülerek poz verdiği anlar şaşırttı.

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