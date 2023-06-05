Utanç davasında yeni karar çıktı. Hiranur Vakfının kurucusu 6 yaşındaki kızını evlendirmişti

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada tutukluluğuna devamına karar verilerek, dava 17 Temmuz gününe ertelendi.

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava, tutukluluğun devamına karar verilerek ertelendi.

GİZLİLİK GETİRİLMİŞTİ

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran’daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti. Davanın 4. duruşması bugün görüldü. Duruşmada mahkeme, tanık dinletme talepleri reddedildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için tutukluluğun devamına karar verildi. Dava, 17 Temmuz'a ertelendi.