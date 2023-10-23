Hiranur Vakfı davasında karar

İstanbul'da 6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili görülen davada mahkeme baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Hiranur Vakfı davasında karar

6 yaşındaki H.K.G.'nin Kadir İstekli ile evlendirildiğinin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Olaya ilişkin Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davada karar verildi.

İstanbul'da 6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili gördülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.

H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.

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İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen yıl aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini öne çekerek, 30 Ocak'ta ilk incelemesini yapma kararı almıştı.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Davanın 3. ve 4. celseleri ise savcı mazeretli olduğu için ertelenmişti.

ayrıntılar geliyor...

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