6 yaşında evlendirilen kızın yaşının büyük gösterilmesini planlamıştı. Tahliye edildi

Hiranur Vakfı Kurucusunun, kızı H.K.G.’yi altı yaşındayken imam nikahı kıydırmasıyla ilgili davada, o dönemki yaşını büyük göstermek için ‘sahte kemik yaşı raporu’ alındığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Emin Marankoz'un tahliyesine karar verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
6 yaşında evlendirilen kızın yaşının büyük gösterilmesini planlamıştı. Tahliye edildi

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’ye altı yaşındayken, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile imam nikahı kıyılarak istismar edilmesi olayında 'sahte kemik yaşı raporu verilmesi' hakkındaki davanın ilk duruşması bugün görüldü.

T24'ün haberine göre, Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli ve Mehmet Emin Marankoz katıldı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar M.O.B., K.Ş., M.G.L., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, İstanbul Barosu avukatları ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık M.O.B.'nin avukatı, müvekkilinin kamu görevlisi olduğu için kendisi ile ilgili soruşturma yapılması için idari izin alınması gerektiğini belirterek, yargılamanın durdurulmasını talep etti. Tutuksuz sanık M.G.L.'nin avukatı da yargılamanın durdurulmasını istedi.

DURUŞMA KAPALI GÖRÜLDÜ

Bir kısım sanıkların avukatları, barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının bu duruşmaya katılma haklarının olmadığını savunarak, katılma taleplerinin reddine ve duruşmanın kapalı görülmesine karar verilmesini istedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise bir kısım sanık avukatlarının yargılamanın durdurulması istemlerinin reddini talep etti. Barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerinin kabul edilmesini isteyen savcılık, duruşmanın ise kapalı görülmesi gerektiğini belirtti.

Kararın ardından duruşma salonunda bulunan izleyiciler ile basın mensuplarının dışarı çıkarılmasının ardından yargılamaya devam edildi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemik yaşının tespiti amacıyla grafilerinin çektirildiği belirtilerek, 5 Aralık 2012'de H.K.G'nin o dönemki yaşının 14 olması nedeniyle müşteki yerine bir başka kadının röntgen alanına sokularak müştekinin gerçek yaşının olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldığı anlatılıyor.

"RESMİ BELGE SAHTECİLİĞİ"

İddianamede, sanık doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıklardan mağdurun babası Yusuf Ziya G., mağdurun evlendirildiği Kadir İ. ile Mehmet Emin Marankoz ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında, "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Mehmet Emin Marankoz'un tahliyesine karar verdi.

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