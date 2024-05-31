Üvey kızlarını aradığını söyledi. Yıllarca tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yaptığı savunma pes dedirtti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Selahattin Yalnız evden kaçan üvey kızlarını aramak için yardım istedi.

Başvurudan 14 gün sonra bulunan F.T.B. ve B.D ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi.

İki kız, üvey babanın yıllarca kendilerine tecavüz ettiğini videoları ile gösterdi.

“BENİ UYUTTULAR”

Selahattin Yalnız kendini savunmak için “Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar” ifadelerini kullandı.

Kızların kendisine iftira attığını iddia eden şahıs, uyku ilacı verilerek öldürülmeye çalışıldığını öne sürdü.

“14 YAŞIMIZDAN BERİ TECAVÜZ EDİYOR”

Selahattin Yalnız'ın açıklamaları üzerine F.T.B. "14 yaşımızdan beri bize tecavüz ediyor bu adam. İkimize de aynı şekilde. Müge Abla artık sen bizi kurtarırsın bunun zulmünden. Bize satırla saldırıyordu. Sürekli bizi dövüyordu" dedi.

ANNE: BEN OLAYLARIN YARISINI BİLİYORDUM

Annenin olaylarla ilgili söylediği, "Ben hiçbir şeyin böyle olacağını bilmiyordum. Ben olayların yarısını biliyordum ama bir şey diyemedim. Gidecek yerim yok adamla kalacağım" ifadeleri dikkat çekti.

Selahattin Yalnız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne, eşinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aynı evde engelli bir kızın da yaşadığı öğrenildi.