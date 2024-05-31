Üvey kızlarını aradığını söyledi. Yıllarca tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yaptığı savunma pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üvey kızlarını aradığını söyledi. Yıllarca tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yaptığı savunma pes dedirtti

Kayıp üvey kızlarını aramak için Müde Anlı'ya başvuran Selahattin Yalnız'ın, üvey kızlarına yıllarca tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olaylara dair iğrenç videolar gündeme gelirken, üvey baba kendini 'beni uyutup onlar yaptı' diyerek savundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Selahattin Yalnız evden kaçan üvey kızlarını aramak için yardım istedi.

Başvurudan 14 gün sonra bulunan F.T.B. ve B.D ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi.

İki kız, üvey babanın yıllarca kendilerine tecavüz ettiğini videoları ile gösterdi.

“BENİ UYUTTULAR”

Selahattin Yalnız kendini savunmak için “Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar” ifadelerini kullandı.

Kızların kendisine iftira attığını iddia eden şahıs, uyku ilacı verilerek öldürülmeye çalışıldığını öne sürdü.

“14 YAŞIMIZDAN BERİ TECAVÜZ EDİYOR”

Selahattin Yalnız'ın açıklamaları üzerine F.T.B. "14 yaşımızdan beri bize tecavüz ediyor bu adam. İkimize de aynı şekilde. Müge Abla artık sen bizi kurtarırsın bunun zulmünden. Bize satırla saldırıyordu. Sürekli bizi dövüyordu" dedi.

ANNE: BEN OLAYLARIN YARISINI BİLİYORDUM

Annenin olaylarla ilgili söylediği, "Ben hiçbir şeyin böyle olacağını bilmiyordum. Ben olayların yarısını biliyordum ama bir şey diyemedim. Gidecek yerim yok adamla kalacağım" ifadeleri dikkat çekti.

Selahattin Yalnız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne, eşinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aynı evde engelli bir kızın da yaşadığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Müge Anlı'da 46 yaşındaki adama kaçan 18 yaşındaki kızdan saç baş yolduracak savunma
Müge Anlı'ya Demet Özdemir çıktı. Bu bir yaşasın iyi insanlar haberidir
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın Teknoloji
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz? Spor
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz?
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı Gündem
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Sansarı gören kedi dondu kaldı Gündem
Sansarı gören kedi dondu kaldı
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir?
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur? Ekonomi
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?