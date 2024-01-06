Uyandığınızda asla yapılmaması gerekenler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Uyandığınızda asla yapılmaması gerekenler ortaya çıktı
Uykudan sonra nelerin yapılması gerektiği merak konusunu olmaya devam ediyor. Bu süreçte uyandığınızda asla yapılmaması gerekenler ortaya çıkması dikkat çekti.

Sabah uyanmak çoğumuz için zor bir iştir. Çabucak giyinip kendimizi dışarı atarız. Fakat sabahları yapmamamız gereken bazı şeyler vardır. İşte bunlardan bazıları...

YATAKTAN ÇOK HIZLI KALKMAK İYİ Mİ?

Bazen yataktan çok hızlı kalkarak güne başlamak isteyebilirsiniz. Ama bu, gece boyunca gerginleşen sırt kaslarınıza zarar verebilir. Çok hızlı kalkmak bel ağrısına, disk kaymasına veya yırtılmasına neden olabilir.

KARANLIKTA UYANMAK NE ANLAMA GELİR?

Eğer sabah yataktan çok hızlı kalkıp duş alıyor ve metro ile seyahat ediyorsanız, büyük ihtimalle öğlene kadar güneş ışığından faydalanamıyorsunuzdur. Bir çalışma, sabah ışığından yararlanamayanların vücut kitle indeksinin, sabah ışığından yararlananlara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir.

KAHVALTIYI ATLAMAK DOĞRU MU?

Kahvaltı sadece bir atıştırmalık değil, günün en önemli öğünlerinden biridir. Bu yüzden bir dilim elma veya peynir yemek kahvaltı yerine geçmez. Kahvaltıda almanız gereken kalori miktarı, günlük almanız gereken kalorinin yaklaşık 1/4'ünü kapsar.

SU İÇMEK NASIL OLMALI?

Sabahları yeterince su içmiyorsanız, gün içinde susuz kalabilirsiniz. Vücudunuzun yeni güne canlı başlaması için bol su içmeniz gerekir. Güne enerjik başlamak istiyorsanız, sabah uyandığınızda en az 2 bardak su içmelisiniz.

PROTEİN ŞART

Metabolizmanızın uykudan sonra hızlanması için kahvaltıda protein almanız önemlidir. Sabahları proteinli yiyecekler yemek, hem vücudunuzun onarılmasına yardımcı olur, hem de daha uzun süre açlık hissetmenizi engeller.

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