Dişlerinizin sağlığına dikkat

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Dişlerinizin sağlığına dikkat
En iyi diş sağlığı nasıl uygulanır? İşte ayrıntılar...

Diş ağrısını önlemek için, en önemli şey düzenli ve doğru bir diş bakımı yapmaktır.

Dişlerinizi günde iki kez fırçalayın, diş ipi kullanın ve düzenli olarak diş hekiminize kontrole gidin.

Ayrıca, sağlıklı ve dengeli beslenin, şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerden kaçının, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun.

Diş ağrısı yaşadığınızda, evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır.

Örneğin, tuzlu su veya oksijenli su ile gargara yapmak, ağrıyan bölgeye buz uygulamak, karanfil yağı sürmek veya ağrı kesici almak. Ancak bu yöntemler sadece ağrıyı geçici olarak dindirir ve diş ağrısının nedenini ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle, diş ağrısı çektiğinizde bir an önce bir diş hekimine gitmenizde yarar olacaktır.

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