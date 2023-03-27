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Uyku Apnesi tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan Uyku Apnesiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı devam ettiriyor. Peki, Uyku Apnesi tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:35
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Uyku Apnesi tedavi yöntemleri nelerdir?

Uyku Apnesi tedavi yöntemleri nelerdir?
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İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Uyku Apnesiyle ilgili detaylar...

UYKU APNESİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Uyku apnesi tedavisi hastalığın seviyesine göre belirlenmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri, cerrahi tedaviler ve pozitif hava basıncı şeklinde tedaviler uygulanabilmektedir. Üst solunum yollarındaki ileri derecedeki tıkanıklıklarda cerrahi yöntemler uygulanabilir. Tedavi prosedürleri hastalığın seviyesi ve altta yatan sebeplere göre değişmektedir. Bu nedenle kişiye özel tedavi planlanmalıdır.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yüksek sesle horlama

-Uykudan ani uyanma

-Sabahları uyandığında ağız kuruluğu veya boğaz kuruluğunun yaşanması

-Uykusuzluk çekme

-Sabahları baş ağrısı ile uyanma

-Sinirlilik ve depresif ruh hali

-Dikkat sorunları

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku esnasında tekrarlanan ataklar ile beraber soluk alıp verilmesinde kesintiye uğranması durumunda görülen uyku bozukluğu Uyku Apnesi olarak adlandırılır. Bu rahatsızlık mutlaka tedavi edilmesi gereken ve tedavi edilmediği durumda Tip 2 şeker hastalığına neden olabilecek bir sağlık sorunudur. Ayrıca inme veya kalp krizi gibi önemli kardiyak hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynadığı için de tedavisi aksatılmamalıdır.

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