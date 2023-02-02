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Bilim insanları açıkladı. Uyku haplarının büyük zararı ortaya çıktı

ABD’deki çalışmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Uyku haplarının bunama riskini artırdığı bildirildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:06
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Uyku haplarının büyük zararı

Bilim insanları açıkladı. Uyku haplarının büyük zararı ortaya çıktı
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ABD’deki California Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, yaş ortalaması 74 olan 3.068 kişiyi ortalama dokuz yıl boyunca takip ettiği bildirildi.

Uyku haplarının bunama riskini %80 gibi önemli bir ölçüde artırabileceğinin iddia edilmesi dikkat çekti.

“DEMANSA DAHA AZ DUYARLI HALE GETİRİR”

 UCSF Weill Nörobilim Enstitüsü’nden Dr. Yue Leng, “Farklılıklar sosyoekonomik duruma bağlanabilir.” Diyerek şunları söyledi:

“Uyku ilaçlarına erişimi olan beyaz katılımcılar, yüksek sosyoekonomik statüye ve dolayısıyla daha fazla bilişsel rezerve sahip seçilmiş bir grup olabilir ve bu da onları demansa daha az duyarlı hale getirir.”

Dr. Yue Leng açıklamasının devamında, “Bazı uyku ilaçlarının diğerlerinden daha yüksek demans riski ile ilişkili olması da mümkündür.” Sözlerini kullandı.

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken (Alzheimer gibi), bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır (Tiroid hastalıkları, vitamin eksikliği gibi).

DEMANS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demans ile seyreden hastalıklar çok farklı belirtiler ile başlayabilir ve her bir hastalığın ilerleyen dönemlerinde birbirine benzer belirtiler ve bulgular olabilir.

Demans ile seyreden hastalıkların çoğunda sıklıkla aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı görülebilir:

Bellek bozukluğu

Lisan (konuşma) bozukluğu

Dikkat bozukluğu

Bir duruma veya konuya karar verme güçlüğü

Görsel algı bozukluğu

Bellek bozukluğu olarak en sık görülen tip, en son öğrenilen ve yaşanılan bilgilerin hatırlanamaması olarak tanımlanan yakın bellek kusurudur. Kişi, akşam yediklerini, bugünün tarihini, aldıkları için verdiği paranın üstünü almayı, randevularını, yemeğin altını kapatmayı, kapının üzerindeki anahtarı çıkarmayı unutur.

Demans hastalıklarının çok büyük bir bölümü ilerleyici olup, şikayet ve bulguların başlamasından sonra yavaş bir kötüleşme dönemi yaşanır. Bu dönemde hekime gitmek ve uygun bir muayene ve değerlendirme dönemi yaşamak hastalıkların tanısı ve her hastalığa özgün olduğu düşünülen tedavi yaklaşımı açısından büyük bir önem taşır.

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