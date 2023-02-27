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Uykusuzluk çekenler bu araştırmaya dikkat: Gelecekte kalp krizi riskiniz var

Yapılan yeni bir araştırmaya göre uykusuzluk çekenlerin düzenli uyku alışkanlığı olanlara göre kalp krizi geçirme ihtimalleri yüzde 69 daha yüksek olarak belirtildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:50
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Uykusuzluk kalp krizine neden oluyor

Uykusuzluk çekenler bu araştırmaya dikkat: Gelecekte kalp krizi riskiniz var
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Geçtiğimiz hafta yapılan kardiyoloji konferansında yayınlanan bir çalışmaya göre uykusuzluğun kalp krizi geçirme riskini yüksek oranda artırdığı öngörülürken uyku alışkanlıkları düzenli olan kişilerin daha uzun yaşayabileceği açıklandı.

NBC’nin haberine göre Amerika Kardiyoloji Koleji’nin yaptığı konferansta uyku bozukluğu yaşayan kişilerin, uyku bozukluğu yaşamayanlara göre kalp krizi geçirme ihtimalleri yüzde 69 daha yüksek.

1 MİLYON KİŞİYLE ÇALIŞMA YAPILDI

Uluslararası bir ekip tarafından yürütülen çalışma, yaşları ortalama 52 olan ve 6 ülkeden yaklaşık 1 milyon kişiyle yapıldı. Uykusuzluk ve kalp krizi bağı incelenen bu çalışmada uykuya dalmada zorluk çekenler, uykuda kalma zorluğu yaşayanlar ve sabah çok erken uyananlardan en az birine sahip olanlar uykusuzluk sorunu çekiyor olarak görüldüler.

UYKU SÜRELERİ VE KALP KRİZİ İLİŞKİSİ KARŞILAŞTIRILDI

Semptomların en az 3 ay boyunca ve haftada en az 3 kere olması halinde dikkate alınan denekler, ortalama 9 yıl takipte kalındı. Bu takip sonunda elde edilen bulgularda, 5 saat veya daha az uyuyan kişilerin kalp krizi geçirme olasılığı, günde 8 saat uyuyanlara göre yüzde 56 daha fazla olarak kaydedildi.

UYKU KALİTESİ ÖMRÜ UZATIR

Uyku kalitesinin de vurgulandığı konferansta araştırmacılar, iyi ve kaliteli bir uykunun kalbe ve genel sağlığa, hatta ortalama yaşam süresine bile etki ettiğine vurgu yaptılar. Ayrıca, herhangi bir nedenden kaynaklanan ölümlerin %8'inin kötü uyku düzeniyle bağlantılı olabileceğini buldular.

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