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Uykusuzluk çekenler dikkat: 60 saniyede uyutan 4-7-8 tekniği

Uykuya dalma problemi birçok insan için büyük bir problem. Ancak uzmanlar düzenli olarak uygulanacak 4-7-8 tekniği ile 60 saniyede uykuya dalabileceğimizi belirtiyorlar. İşte4-7-8 tekniğinin detayları.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:23
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4-7-8 tekniği ile 60 saniyede uykuya dalın

Uykusuzluk çekenler dikkat: 60 saniyede uyutan 4-7-8 tekniği
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Uzmanlar tarafından yetişkin bir bireyin her gece en az 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Ancak insanların uyku konusunda büyük problemlerinin başında uykuya dalmada sorunlar yaşadığı biliniyor.

Uzmanlar, uykuya dalabilmek için farklı yöntemler ve rutinler geliştirmiş durumdalar. Geliştirilen bu yöntemlerden en etkilisi ise 4-7-8 tekniği.

2015 yılında tıp uzmanı Andrew Weil tarafından bulunan 4-7-8 tekniği; 4 kez nefes almayı, bu nefesi 7 kez tutmayı ve 8 kez nefes vermeyi içeren bir gevşeme egzersizi olarak kabul edilmektedir.

Uykuya dalmakta zorlanan insanları ‘’zihinleri uğultulu olduğu için uykuya dalmakta zorlanan insanlar’’ olarak tanımlayan Dr. Rebecca Robbins ‘’4-7-8 tekniği gibi egzersizler size huzur içinde olma pratiği yapma fırsatı verir. Yatmadan önce yapmamız gereken de tam olarak budur” dedi.

4-7-8 TEKNİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

4-7-8 yöntemi herhangi bir ekipman veya özel bir hazırlanma gerektirmez. Sadece egzersizi ilk öğrenirken sırtınız dik bir şekilde oturmalısınız. Sakin, sessiz bir yerde pratik yapmak daha faydalı olacaktır. Bir kez alıştıktan sonra, tekniği yatakta uzanırken de kullanabilirsiniz.

Weil, yöntemi deneyenlerin dillerinin ucunun üst ön dişlerinin arkasındaki noktaya dokunduğundan emin olarak başlamaları gerektiğini söyledi. Ardından şu adımlar uygulanmalıdır;

  • Ağzınızdan tamamen nefes verin, bir vızıltı sesi çıkarın.
  • Ağzınızı kapatın ve zihinsel olarak dörde kadar sayarak burnunuzdan sessizce nefes alın.
  • Yediye kadar sayarak nefesinizi tutun.
  • Sekize kadar sayarak vızıltı sesi çıkararak ağzınızdan nefes verin.
  • Toplam dört nefes döngüsü için işlemi üç kez daha tekrarlayın.

Tekniği uygularken daha rahat hissettiğinizde bunu 8 döngüye çıkarabilirsiniz. Weil, 8 döngüyü asla aşmamanız gerektiğini de söylüyor.

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