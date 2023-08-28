Uykudan uyandı yürümeyi unuttu. 9 ameliyat geçirdi doktorlar çaresiz. 10 yıldır adım atamıyor

Bir sabah uyandığında aniden yürüyemeyen 13 yaşındaki kız aradan 10 yıl geçmesine rağmen teşhis konulamadığı bildirildi. Bugün 23 yaşında olan Sophia Moore, halen hayatını yatağa bağlı devam ediyor.

Uykudan uyandı yürümeyi unuttu. 9 ameliyat geçirdi doktorlar çaresiz. 10 yıldır adım atamıyor

TGRT haberin The Sun'dan çevirdiği habere göre; İngiltere’de yaşayan ve bugün 23 yaşında olan Sophia Moore, 13 yaşındayken bir sabah yürüme yetisini kaybetmiş olarak uyandı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen Moore’ye doktorlar olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bir teşhis koyamadı.

Son 10 yılını acı içinde geçiren Moore, yaşadığı acının nedeninin bulunması için 9 ameliyat geçirse de bu operasyonlar pek işe yaramadı.

Olay tüm doktorları bile şaşkına çevirirken ani hareket kaybının gizemi halen devam ediyor.

BİR ÖNCEKİ GÜN ALIŞVERİŞE GİTMİŞTİK

Moore, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önceki gün annemle birlikte bir alışveriş merkezinde dolaşıp kıyafet deniyorduk ve her şey gayet yolunda görünüyordu. Geçmişte, ağrının aniden ortaya çıktığı ve her zaman oldukça hızlı geçen bir tür yaralanma yaşadığım olaylar yaşadım, bu yüzden ilk başta çok fazla endişelenmedim. Fakat bir gün aniden yürüyemedim. Diğer insanlar gibi vücuduma güvenemiyorum ve bugün sürekli acı çekiyorum”

Hastalık teşhis edilemediği için tedavi de edilemiyor. Bu durum Moore’nin acılarının sürmesine neden oluyor.

ekran-alintisi-001.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şarkıcı Bengü sahneye dev disko topunun üzerinde indi Magazin
Şarkıcı Bengü sahneye dev disko topunun üzerinde indi
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması Spor
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu Güncel
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak Güncel
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu Güncel
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması Ekonomi
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması