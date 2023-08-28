Uykudan uyandı yürümeyi unuttu. 9 ameliyat geçirdi doktorlar çaresiz. 10 yıldır adım atamıyor

TGRT haberin The Sun'dan çevirdiği habere göre; İngiltere’de yaşayan ve bugün 23 yaşında olan Sophia Moore, 13 yaşındayken bir sabah yürüme yetisini kaybetmiş olarak uyandı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen Moore’ye doktorlar olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bir teşhis koyamadı.

Son 10 yılını acı içinde geçiren Moore, yaşadığı acının nedeninin bulunması için 9 ameliyat geçirse de bu operasyonlar pek işe yaramadı.

Olay tüm doktorları bile şaşkına çevirirken ani hareket kaybının gizemi halen devam ediyor.

BİR ÖNCEKİ GÜN ALIŞVERİŞE GİTMİŞTİK

Moore, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önceki gün annemle birlikte bir alışveriş merkezinde dolaşıp kıyafet deniyorduk ve her şey gayet yolunda görünüyordu. Geçmişte, ağrının aniden ortaya çıktığı ve her zaman oldukça hızlı geçen bir tür yaralanma yaşadığım olaylar yaşadım, bu yüzden ilk başta çok fazla endişelenmedim. Fakat bir gün aniden yürüyemedim. Diğer insanlar gibi vücuduma güvenemiyorum ve bugün sürekli acı çekiyorum”

Hastalık teşhis edilemediği için tedavi de edilemiyor. Bu durum Moore’nin acılarının sürmesine neden oluyor.