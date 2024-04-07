Uykusundan karpuz kokusuyla uyanan çocuğun tatlı tepkisi izleyenleri güldürdü

Ailesinin uyandırmakta zorlandığı küçük çocuğun karpuza verdiği tepki, izleyenleri güldürdü. Uzun süredir derin bir uykuda olan ve ailesi tarafından uyandırmak için çeşitli yöntemler denenmesine rağmen uyanmayan çocuğa özel bir uyandırma taktiği denendi. Uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca, baba kendinden geçmiş bir şekilde uyuyan çocuğa elinde tuttuğu karpuzu yaklaştırdı ve onu karpuzun kokusuyla uyandırmaya çalıştı. Annesi ise bu komik anları kayda aldı. Karpuz kokusunu hisseden çocuğun gözlerini açarak anında uyanması aileyi kahkahalara boğdu. Uyandığı gibi karpuz dilimini iştahla yiyen ufaklık, sevimli hareketiyle izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu.