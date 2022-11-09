Uykusuz, bu haftaki kapağına Bilal Erdoğan'ın ''erişim engelleme'' hikayesini taşıdı. İhaleyi Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip'ten arkadaşı kazanmıştı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Bilal Erdoğan'lı kapağı ile gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "erişim engelleme" hikayesini kapağına taşıyan Uykusuz, Bilal Erdoğan’ın, Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Aykut Emrah Polat'ın aldığı ihaleye ve bu ihale hakkındaki haberlere gelen erişim engeline göndermede bulundu.

NE OLMUŞTU?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) düzenlediği Ataşehir Modern Projesi ihalesini, 280 milyon lira karşılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Aykut Emrah Polat kazandı.

Polat’ın ihaleyi kazanmasıyla ilgili haberlerin İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Ağustos 2020 tarihli kararıyla erişime engellenmesiyle ilgili haberlerin İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği`nin 2 Eylül 2020 tarihli kararıyla erişime engellenmesiyle ilgili haberlerin İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 31 Aralık 2020 tarihli kararıyla erişime engellenmesiyle ilgili haberler, İstanbul 6’ncı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Kasım 2022 tarihli kararıyla erişime engellendi.