Uykusuz yayın hayatına son veriyor. Bir devir kapanıyor

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bugün son sayılarının çıkacağını duyurdu.
Dergi kapağına, Yiğit Özgür'ün akıllara kazınan çizgili pijamalı ve atletli adamın olduğu karikatürle "Hoşçakalın" notunu düştü.
Dergi son sayısını sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"#Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın"
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.