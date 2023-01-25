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Uykusuz yayın hayatına son veriyor. Bir devir kapanıyor

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bugün son sayısının çıkacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" denildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 02:51
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Bir devir kapanıyor: Uykusuz yayın hayatına son veriyor

Uykusuz yayın hayatına son veriyor. Bir devir kapanıyor
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bugün son sayılarının çıkacağını duyurdu.

Dergi kapağına, Yiğit Özgür'ün akıllara kazınan çizgili pijamalı ve atletli adamın olduğu karikatürle "Hoşçakalın" notunu düştü.

Dergi son sayısını sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"#Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın"

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