Uyumadan bir kaşık almak yetiyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Tahin, kışın en sevilen tatlarından biridir ve aynı zamanda çok güçlü faydaları vardır. Tahin, kavrulmuş susam tohumlarından yapılır ve biraz acımsı bir tadı vardır.

Tahin, Türk, İran ve Ortadoğu mutfaklarında çok kullanılır. Tahin, vitamin, mineral, doymamış yağlar ve Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Tahinde bu kadar çok besleyici madde olduğu için, sağlığımıza çok iyi gelir.

Tahini düzenli olarak yemek, birçok fayda sağlar. Ama gece yatmadan önce yediğiniz 1 kaşık tahin, sizi şaşırtacak etkiler gösterir.

İşte gece yatmadan önce tahin yemenin harika faydaları...

TAHİNİN FAYDALARI

Tahin, bol miktarda omega-3 yağ asidi içeren bir yiyecektir. Bu da onu, kalp sağlığını korumak ve güçlendirmek için en iyi yiyecek yapar.

Tahin, özellikle kışın yememiz gereken ve tavsiye edilen bir kaynaktır. Çünkü tahin, bağışıklık sistemimizi korur ve güçlendirir.

Gece yatmadan önce 1 kaşık tahin yiyin: Sabah kalktığınızda farkı göreceksiniz

Çünkü tahinde bulunan demir, çinko, bakır ve selenyum, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için çok etkilidir. Bu sayede tahin, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücudumuzun direncini yükseltir.

Tahin, susamdan yapılır. Susam da demir bakımından çok zengin bir yiyecektir. Sadece 1 kaşık tahin yemek, günlük demir ihtiyacımızın yaklaşık %15'ini karşılar.

Tahin ayrıca sindirim sistemimizi korur ve güçlendirir. Tahin, sindirim sistemimize yük olmaz ve sindirim organlarımız için iyileştirici bir kaynaktır.

YATMADAN ÖNCE TAHİN YEMENİN FAYDALARI

Yapılan araştırmalar, gece yatmadan önce tahin yemenin kilo vermemize engel olmadığını gösterdi.

Ayrıca yatmadan önce tahin yemek, uyku kalitemizi yükseltir ve geliştirir.

Çünkü susamdan yapılan tahinde çok miktarda 'melatonin' vardır. Bu da uykumuzu düzenleyerek uyku kalitemizi çok iyileştirir.

Tahin aynı zamanda çok magnezyum içerir. Magnezyum da sinir sistemimizi rahatlatır ve gevşetir.

Böylece kaslarımız da rahatlar.

Tahinin sayısız faydası vardır ve aynı zamanda mideyi korur. Bu yüzden yatmadan önce tahin yemek, ertesi günü daha iyi geçirmemizi sağlar.