1-2 kaşık çekirdek neye yarar

Uzm. Dyt. Aslıhan Küçük Budak ay çekirdeğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler:

Sağlıklı yağlar, protein, lif ve bazı mineral ve vitamin içerir. Yüksek oranda kalori ve yağ içerdiğinden kilo aldırıp ya da verdiği her daim tartışılmıştır.

ÇEKİRDEK KİLO ALDIRIR MI?



Yüksek yağ, protein ve lif içeriğinde dolayı doyurucu bir atıştırmalıktır. Doyurucu bir ara öğündür. Kabızlık sorununu çözer. Ay çekirdeğinde yüksek miktarda E vitamini, C-reaktif protein seviyelerini düşürür. C-reaktif proteinin kanda yüksek olması şeker hastalığı ve kalp rahatsızlıklarına yol açar.

Çekirdek kalp sağlığını korur.

Linoleik asit, kötü (LDL) kolesterol seviyelerini düşürür.

Kan basıncını düşürür

Kan şekerini düzenler.

İçerdiği klorojenik asit ve lif sayesinde kan şekerini düşürür.

Ekmeğe eklenen ay çekirdeği protein ve yağ içeriği sayesinde mide boşalma hızını yavaşlatır.

Kademeli bir şeker salınımı sağlayarak karbonhidratların kan şekeri üzerindeki etkisini indirger. Besleyici içeriğinin yanında yüksek yağ ve kalori içerir; 1 yemek kaşığı ay çekirdeğinde (10 g) 5 g yağ, 58 58 kalori bulunur. Diyet esnasında günde 2 yemek kaşığı kullanıldığında yararı olacaktır.