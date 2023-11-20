Uyuşturucu kaçakçılığında şeytanın aklına gelmeyecek yöntem

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında binlerce adet kâğıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonlarda yakalanan 4 şahıs ise tutuklandı

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu kaçakçılığında şeytanın aklına gelmeyecek yöntem

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas ve Şarkışla ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen operasyonda; Şarkışla ilçesinde D-260 karayolu üzerinde bir araç durduruldu

Durdurulan araçta ve araçta bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada; 11 adet kâğıt peçeteye emdirilmiş toplamda 3 bin 342 adet kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet plastik naylon içerisinde daralı ağırlığı 2,14 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Sivas’ta ise düzenlenen operasyonda şehirlerarası yolcu otobüsünden inen iki şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada şahısların üzerinden,7 adet kağıda emdirilmiş vaziyette toplamda 2 bin 128 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

İki ayrı operasyon sonucunda yakalanan 4 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, madde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları çerçevesinde işlem yapılmış, şahıslar adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

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