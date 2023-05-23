Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen 10 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 1,8 kilogram uyuşturucu madde ve 164 sentetik hap ele geçirilirken, yakalanan 18 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen 10 farklı operasyonda yapılan aramalar sonucu, 1 kilo 60 gram skunk, 587,60 gram metamfetamin, 132,83 gram esrar, 24,77 gram bonzai, 164 adet sentetik hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

aw897237-02.jpgÇalışmalar çerçevesinde toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

aw897237-03.jpg

İlgili Haberler
Yaza az kaldı. Hızla kilo vermenin 13 ipucu ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki konutlara ilişkin açıklama Siyaset
Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki konutlara ilişkin açıklama
Jesus'tan taraftara çağrı. Portekizli sosyal medyayı ayağa kaldırdı Spor
Jesus'tan taraftara çağrı. Portekizli sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Devlet Bahçeli; Hans, Sam ve Frank’ın kim olduklarını açıkladı Siyaset
Devlet Bahçeli; Hans, Sam ve Frank’ın kim olduklarını açıkladı
Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci devam ediyor Dünya
Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci devam ediyor
Yaz festivalleri başlıyor Kültür Sanat
Yaz festivalleri başlıyor
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Güncel
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yaza az kaldı. Hızla kilo vermenin 13 ipucu ortaya çıktı Sağlık
Yaza az kaldı. Hızla kilo vermenin 13 ipucu ortaya çıktı