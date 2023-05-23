Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen 10 farklı operasyonda yapılan aramalar sonucu, 1 kilo 60 gram skunk, 587,60 gram metamfetamin, 132,83 gram esrar, 24,77 gram bonzai, 164 adet sentetik hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)