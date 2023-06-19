Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 13 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 164 birim sentetik kannabinoid, 172 gram eroin, 176 gram esrar, 54 adet sentetik ecza, 4 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

aw917925-02.jpg
Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

aw917925-03.jpg

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı Magazin
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret Güncel
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat Sağlık
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu Spor
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı. Magazin
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı.
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü Güncel
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü