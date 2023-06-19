Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 164 birim sentetik kannabinoid, 172 gram eroin, 176 gram esrar, 54 adet sentetik ecza, 4 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.



Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)