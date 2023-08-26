Uyuşturucu operasyonunda ölen çete üyesiyle zorla evlendirilen çocuk, şüpheli şekilde öldü

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polislere uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı.
Çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, bir polis memuru da yaralandı.
Çatışmada saldırganlardan Diyar Anacur (18) öldü, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli şahıslar ise gözaltına alındı.
Diyar Anacur’la zorla evlendirilen 15 yaşındaki Aylin Anucur'un babasının silahıyla intihar ettiği öne sürüldü.
ÇOCUK AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Geçen yıl Diyar Anacur'la dini nikah adı altında evlenen 15 yaşındaki Aylin Anucur, zorla evlendirildiğini belirterek ailesinden şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine Aylin Anucur devlet korumasına alındı.
Kısa zaman sonra Aylin Anucur şikayetinden vazgeçerek baba evine döndü.
İddiaya göre, daha sonra Diyar Anacur ile Aylin Anucur evlendirildi.