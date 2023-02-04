4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Burun estetiği ameliyatı için gitti. Uyutulan kadın bir daha uyanamadı

Burun estetiği ameliyatı için gitti. Uyutulan kadın bir daha uyanamadı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 13:55
Takip Et

Uyutulan kadın bir daha uyanamadı

Burun estetiği ameliyatı için gitti. Uyutulan kadın bir daha uyanamadı
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre; Beylikdüzü'nde özel tıp merkezinde gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatı sonrası güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Seher Kılıççı hayatını kaybetti. Yakınları ihmal iddiasında bulunurken genç kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan özel tıp merkezinde yaşandı. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu 26 yaşındaki Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatı için  tıp merkezine gitti.

Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıççı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Ancak ambulanstayken hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis inceleme başlattı. Kılıççı'nın cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na  götürüldü. Kılıççı'nın ailesi ihmal iddiasında bulundu. 

Seher Kılıççı'nın başka bir hastaneye götürülmesi sırasında olup bitenin tıp merkezi yetkilileri tarafından hiçbir şekilde sorulmadığını da belirten amca Adnan Kılıççı tepki gösterdi. 

"ŞİKAYET EDECEĞİM, GEREKE NEYSE YAPACAĞIM"

Amca Kılıççı, 'Şikayet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastane ile iletişim kurdum ve götüren ambulansın ölü olarak getirdiğini söyledi. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Neden araştırmıyorsun? Neden 'ne oldu' diyemiyorsun? Burnunu ameliyat ettirmek için gitti. Güvenlik görevlisiydi, memurdu. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Saat 13.00 gibi haberi aldım ama tıp merkezine gitmedim çünkü belki yanlış bir hareket yapıp suçlu duruma düşerim diye gitmedim. Ölü olarak gönderilen hastaneye detaylı sordum. Bu şahıslar ne aramışlar ne sormuşlar. Zaten canlı gitmemiş. Hastane ölü de gelse almak zorundaymış. Ambulanstaki çalışanlar da ölü olarak getirildiğini doğrulamış. Hukuki olarak bu süreci yürüteceğiz. İhmal olmazsa en azından insan sahip çıkar. Gereken neyse yapacağız. Sen bir şey yapmışsın, kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile öldürmüşsün. Neden sahip çıkmadın? Gönderdiğin yere neden sormadın? Hayalleri vardı yoksa neden üniversite okuduktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim görsün?" sözlerini kullandı.

Amca Kılıççı, tıp merkezinden şikayetçi olacağını belirtirken tıp merkezi konuyla ilgili açıklama yapmadı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Silivri'ye götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
2
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
3
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
4
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
6
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
7
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.