Burun estetiği ameliyatı için gitti. Uyutulan kadın bir daha uyanamadı

DHA'nın haberine göre; Beylikdüzü'nde özel tıp merkezinde gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatı sonrası güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Seher Kılıççı hayatını kaybetti. Yakınları ihmal iddiasında bulunurken genç kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan özel tıp merkezinde yaşandı. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu 26 yaşındaki Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatı için tıp merkezine gitti.

Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıççı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Ancak ambulanstayken hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis inceleme başlattı. Kılıççı'nın cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kılıççı'nın ailesi ihmal iddiasında bulundu.

Seher Kılıççı'nın başka bir hastaneye götürülmesi sırasında olup bitenin tıp merkezi yetkilileri tarafından hiçbir şekilde sorulmadığını da belirten amca Adnan Kılıççı tepki gösterdi.

"ŞİKAYET EDECEĞİM, GEREKE NEYSE YAPACAĞIM"

Amca Kılıççı, 'Şikayet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastane ile iletişim kurdum ve götüren ambulansın ölü olarak getirdiğini söyledi. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Neden araştırmıyorsun? Neden 'ne oldu' diyemiyorsun? Burnunu ameliyat ettirmek için gitti. Güvenlik görevlisiydi, memurdu. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Saat 13.00 gibi haberi aldım ama tıp merkezine gitmedim çünkü belki yanlış bir hareket yapıp suçlu duruma düşerim diye gitmedim. Ölü olarak gönderilen hastaneye detaylı sordum. Bu şahıslar ne aramışlar ne sormuşlar. Zaten canlı gitmemiş. Hastane ölü de gelse almak zorundaymış. Ambulanstaki çalışanlar da ölü olarak getirildiğini doğrulamış. Hukuki olarak bu süreci yürüteceğiz. İhmal olmazsa en azından insan sahip çıkar. Gereken neyse yapacağız. Sen bir şey yapmışsın, kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile öldürmüşsün. Neden sahip çıkmadın? Gönderdiğin yere neden sormadın? Hayalleri vardı yoksa neden üniversite okuduktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim görsün?" sözlerini kullandı.

Amca Kılıççı, tıp merkezinden şikayetçi olacağını belirtirken tıp merkezi konuyla ilgili açıklama yapmadı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Silivri'ye götürüldü.