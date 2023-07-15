Uyuz otu solunum yolu problemlerine böyle iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan solunum yolu problemlerine iyi gelen uyuz otunun faydaları dikkat çekti.

Uyuz otu solunum yolu problemlerine böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan solunum yolu problemlerine iyi gelen uyuz otunun faydaları dikkat çekti.

UYUZ OTU SOLUNUM YOLUNA NASIL İYİ GELİYOR?

Uyuz otu, solunum yolu problemlerine de iyi gelir. Özellikle öksürük, bronşit, astım gibi sorunlarda faydalıdır. Uyuz otu çayı, balgam söktürücü özellikleri sayesinde solunum yollarını temizler ve rahatlatır.

ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI NELERDİR?

Kış hastalıklarının çoğunluğunu enfeksiyon; yani mikrobik hastalıklar oluşturur. Kış aylarında havanın soğuması, hava kirliliğinin artması, toplu ve sıkışık ortamlarda yaşanılması, özellikle çocukların maruz kaldığı soğuk algınlığının sürekli bulaşması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kış mevsiminde çocuklarda soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra bronşit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında da artış olur.

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UYUZ OTU NEDİR?

Tarakotugiller familyasından; bir veya çok yıllık bir bitkidir. Birçok türü vardır. Yabanileri, genellikle kumlu yerlerde yetişir.

NASIL KULLANILIR?

Eski tıpta çokça kullanılan Uyuzotu günümüzde kozmetik ürünlerinde ve bazı ilaçların yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca Süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Uyuzotu bitkisi kaynatılarak içilir. Veya saça ve yaralı deriye sürülerek kullanılabilinir.

Uyuz otu çayı, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

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